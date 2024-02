Sportilia Bisceglie, sconfitta casalinga con il Volley Barletta

Un punto accompagnato da rimpianti. Può sintetizzarsi così l’epilogo per Sportilia nel terzultimo turno di regular season del girone A di serie D, andato in scena al PalaCosmai di fronte al Volley Barletta.

La partenza più incisiva del sestetto ospite è certificata dal 17/25 con cui va in archivio il primo set. Al cambio di campo le biancazzurre mostrano carattere e voglia di misurarsi alla pari contro le quotate avversarie impattando la situazione con un secco 25/17. Il match resta intenso e spettacolare nel terzo parziale, in fondo al quale Sportilia effettua il temporaneo sorpasso spuntandola per 25/22, ma nella frazione successiva arriva la replica ospite (23/25) con verdetto demandato al tie-break, nel corso del quale Barletta gestisce con più lucidità i momenti chiave aggiudicandosi la sfida col punteggio di 10/15 e agganciando così al secondo posto il Bitetto a quota 29.

Sull’altra sponda Sportilia sale a 20 punti, ma viene scavalcata nuovamente dal Conversano (21) in quinta posizione. Sabato prossimo, nell’ultima trasferta di campionato, Claudia Gentile e compagne renderanno visita all’ASEM Bari – terzultima con 12 punti – nella palestra dell’istituto “Majorana” al quartiere San Paolo, con inizio alle 17.00.