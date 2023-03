Solo un pari per la Diaz, Futbol Cinco supera Brindisi, Nettuno ko / CLASSIFICHE

Pomeriggio agrodolce per le squadre biscegliesi di futsal scese in campo nel pomeriggio di oggi sabato 4 marzo.

Pareggio esterno per 5-5 da parte della Diaz contro il fanalino di coda Alma Salerno nel ventesimo turno del campionato cadetto, girone G. Le reti biancorosse portano la firma di Pedone ed Alemao, autori di una doppietta a testa, a cui si aggiunge il sigillo di Di Benedetto. Diaz che si porta a quota 34 punti e, nel prossimo turno, in programma sabato prossimo 11 marzo, ospiterà al “Paladolmen” il Sammichele terza forza del girone e vittorioso per 6-2 sul Senise.

RISULTATI E CLASSIFICA CAMPIONATO SERIE B GIRONE G

Torna al successo interno dopo quasi sei mesi il Futbol Cinco che supera per 3-2 il Futsal Brindisi grazie alle marcature di Uva, L’Erario e Sinigaglia. Un successo molto importante in chiave salvezza per i ragazzi di Tritto che si portano a quota 24. Sabato prossimo derby della sesta provincia contro il Barletta calcio a 5 battuto per 3-1 dal Futsal Terlizzi.

RISULTATI E CLASSIFICA CAMPIONATO SERIE C1

Cade invece il Nettuno battuto per 6-5 contro il Soccer Altamura nel match disputatosi al “Pala Piccinni” di Altamura. Ai biancazzurri non bastano il poker di De Cillis e l’acuto di Carabellese per uscire indenni dal palazzetto altamurano. Si interrompe quindi una striscia di quattro risultati utili consecutivi (3 vittorie di cui l’ultima martedì 28 per 10-2 contro il Futura Bitonto) ed un pareggio. Nettuno che rimane a quota 27 ed il 7 marzo nuovo turno infrasettimanale. Al “Centro Sportivo Aurora” arriva il Grimal Barletta c5.

RISULTATI E CLASSIFICA CAMPIONATO SERIE C2

Foto: Felice Nichilo