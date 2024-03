Si ferma ad un passo dal traguardo il sogno Coppa Italia per Star Volley

Si ferma in finale il cammino di Star Volley in Coppa Italia di Serie B2 sconfitta ieri dall’Alesense 3-0 in quel di Campobasso.

Non è un caso che il collettivo emiliano abbia trovato subito lo spunto giusto (0-4), approfittando in avvio di primo set degli errori delle nerofucsia. La Star Volley ha ricucito sul 4-6 ma ancora una volta ha subìto una flessione, pagata a caro prezzo (5-11). Un ace di Kostadinova per suonare la carica (10-14), il grande attacco del capitano Haliti per accorciare sul -2 (16-18): segnali di carattere, grinta, orgoglio. La formazione pugliese ha dovuto fare i conti costantemente, e purtroppo, con una spia della riserva già accesa. Due punti consecutivi di Murri sono valsi il 18-21 ma non è bastato per invertire la rotta e il primo set è andato via fra mille rimpianti (20-25).

Trascinata da una Kostadinova esemplare, la Star Volley ha tenuto botta nella seconda frazione e con un ace di Mileno è arrivato il primo vantaggio (13-12), ribadito da Murri sul 18-17. Bisceglie si è portata anche sul 22-20 ma il debito di energie è tornato a farsi sentire sul più bello (23-24) e nonostante un’altra splendida diagonale della laterale di origini bulgare (24-24) l’Alsenese ha evidenziato la lucidità necessaria per spuntarla ai vantaggi (24-26).

Quarto e compagne ci hanno provato anche nel terzo periodo ma la squadra di Bonini ha preso le redini della situazione (9-13). Il muro di Mileno ha rimesso le cose in discussione (18-20) ma l’ace di Bernabè ha indirizzato di fatto la contesa (21-24), chiusa da Spagnuolo sul 21-25.

Sul podio, oltre al premio per il secondo posto conquistato, la soddisfazione per il riconoscimento di migliore attaccante della manifestazione assegnato a Valentina Civardi. Lo staff tecnico ha concesso qualche giorno di riposo alla squadra che tornerà ad allenarsi per preparare il match esterno in programma sabato 6 aprile sul rettangolo di Villaricca. Si riparte dal +14 sulle inseguitrici a sei giornate dal termine della regular season.

STAR VOLLEY BISCEGLIE-ALSENESE 0-3

Star Volley Bisceglie: Tomasi 6, Haliti 4, Kostadinova 10, Murri 10, Mileno 4, Civardi 10, Quarto (libero), Miccoli, Curci. N.e.: Di Paola, D’Amborsio, Lapenna. All.: Giunta.

Alsenese: Falotico 12, Frassi 6, Bernabè 16, Spagnuolo 10, Scurzoni 7, Neri 3, Toffanin (libero), Pieroni, Gandolfi, Palazzina. N.e.: Marcesi, Agostini, Tarzari e Bozzetti (libero). All. Bonini.

Arbitri: Bertossa (Gorizia) e Fiori (Lucca).

Parziali: 20-25, 24-26, 21-25. Durata set: 31’, 33’, 33’ per complessivi un’ora e 37’.