Serie C: partono i playoff con la sfida tra Sportilia e Acquaviva

L’attesa è finita. Questa sera, alle ore 19, sulle tavole del PalaDolmen con il match tra Sportilia Volley e VolleyUp Acquaviva la stagione delle due formazioni cittadine della pallavolo entra nel vivo con l’avvio dei playoff del campionato di Serie C che mettono i palio due posti alla prossima serie B-2.

La formula degli spareggi promozione si articola, nella prima fase, in quattro triangolari composti dalle prime tre classificate dei quattro gironi che hanno caratterizzato la stagione regolare. Star Volley e Sportilia Volley, giunte rispettivamente al primo ed al secondo posto del raggruppamento A, si ritroveranno di fronte anche in questa circostanza essendo state inserite nel medesimo triangolare assieme ad Acquaviva. Le tre compagini si affronteranno tra loro in gare di sola andata e soltanto la prima classificata potrà proseguire il cammino verso la promozione quindi la posta in palio è altissima ed ogni errore potrebbe rivelarsi fatale e compromettere l’intero campionato. Il comitato regionale della Fipav ha stilato il calendario della competizione e, dopo l’incontro di stasera tra Sportilia ed Acquaviva, giovedì 10 giugno entrerà in scena la Star Volley che si recherà sul parquet delle baresi mentre chiuderà il triangolare la stracittadina in programma al PalaDolmen domenica 13 giugno alle ore 18.30.

Le avversarie delle biscegliesi in questo gironcino sono una formazione da non sottovalutare che ha concluso il girone B al terzo posto in classifica, alle spalle di Leonessa Altamura ed Adria Academy, con 24 punti frutto di otto vittorie e sole quattro sconfitte. Le insidie dell’incontro odierno sono state analizzate dal tecnico di Sportilia, Nicola Nuzzi, intervenuto sui canali ufficiali del club e soffermatosi sulla crescita compiuta dalla formazione barese nelle ultime stagioni: “Abbiamo affrontato questa avversaria tre anni fa, da allora ha compiuto progressi importanti sotto il profilo dell’esperienza. E’ una squadra molto dotata dal punto di vista fisico ed in grado di mettere in difficoltà chiunque”. Il tecnico biancazzurro ha anche ribadito l’importanza di ogni singolo pallone nell’arco della partita aggiungendo: “Dovremo sfruttare a tutti i costi il fattore campo badando ai set ed ai punteggi. Insomma, sarà fondamentale iniziare bene affinché la gara del 13 giugno con la Star Volley risulti decisiva per il primato nel triangolare”.

L’incontro tra Sportilia Volley e VolleyUp Acquaviva sarà visibile sulla pagina Facebook ufficiale del club biancazzurro e sarà diretta dagli arbitri Guerra e De Nicola.