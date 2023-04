Serie B2: Star Volley vince e condanna Cerignola, cade Sportilia nel derby / CLASSIFICA

Una vittoria in trasferta ed una sconfitta che preclude definitivamente le possibilità di chiedere la stagione all’ottavo posto. Sono questi i risultati dei due match disputati da Star Volley Bisceglie e Sportilia ieri pomeriggio e valevoli per la penultima giornata del campionato di Serie B2.

Ritrova immediatamente il successo Star Volley che, scesa in campo alle ore 18, espugna nettamente il parquet della Bio Gustiamo Cerignola e la condanna matematicamente alla retrocessione in Serie C. Una partita controllata fin dalle prime battute dalle nerofucsia che faticano solamente nel terzo set trovando i tre punti con uno 0-3 senza appello. Avvio convincente delle ospiti che a dispetto delle maggiori motivazioni delle avversarie, costrette a vincere per mantenere vive le speranze di salvezza, iniziano a macinare il proprio gioco guadagnando un gap considerevole già a metà frazione. La reazione delle padrone di casa è timida e Star Volley controlla agevolmente le operazioni riuscendo ad aumentare il vantaggio fino alle doppia cifra e chiudendo il primo set per 14-25. Il copione della partita non cambia nemmeno in avvio di secondo parziale con Haliti e compagne che fanno valere il maggior tasso tecnico e non lasciano alcuna possibilità alle ofantine, in netta difficoltà in entrambe le fasi di gioco. Le nerofucsia approfittano del momento complesso delle padrone di casa per prendere il comando nel punteggio e raddoppiare senza grossi grattacapi in virtù del 16-25 finale. In vantaggio di due set, Star Volley abbassa leggermente il ritmo e contemporaneamente si assiste al moto d’orgoglio di Cerignola che, senza più nulla da perdere, aumenta nettamente la qualità delle proprie iniziative e la precisione sia in attacco che in difesa creando parecchi problemi a Bisceglie. Ne viene fuori un terzo set nel quale si assiste ad un avvicente confronto colpo su colpo che si trascina fino al momento decisivo della frazione. Nel finale, però, le nerofucsia mantengono i nervi saldi e la lucidità necessaria per legittimare la vittoria e chiudere la contesa grazie al 24-26 che sancisce il definitivo 0-3 e condanna alla retrocessione le ragazze di casa.

Non riesce a dare continuità alla vittoria dello scorso fine settimana Sportilia che, al PalaDolmen, nel confronto decisivo in ottica ottavo posto cede in rimonta a Primadonna Bari con il punteggio di 1-3. Il terzo derby consecutivo per le biancazzurre, tuttavia, comincia nel migliore dei modi infatti le ragazze di coach Nuzzi disputano un avvio di partita perfetto e a metà frazione doppiano le avversarie sul 14-7. Le ospiti sono completamente in balia delle avversarie e il vantaggio biscegliese lievita fino al +9 (23-14) prima di toccare la doppia cifra e cristallizzare il 25-16 con il quale Sportilia si porta in vantaggio. Trovato lo spunto iniziale, però, il meccanismo perfetto delle biancazzurre si inceppa e Bari ne approfitta immediatamente per rimettersi in scia. L’avvio di secondo set infatti è davvero problematico per le ragazze di casa e le ospiti in pochissimi istanti si ritrovano in vantaggio di sei lunghezze (2-8), un gap che si rivela decisivo nel prosieguo della frazione. Sportilia è bravissima a reagire e con un poderoso parziale di 5-0 si riporta ad un’incollatura dalle rivali ma paga lo sforzo della rimonta e, poco dopo, le baresi sono nuovamente sul +6 (12-18). A questo punto le ospiti sono bravissime ad amministrare la situazione e a non fare più riavvicinare Nazzarini e compagne trovando il pari grazie al 19-25 con il quale si va al terzo set. L’inizio di terza frazione, però, conferma il difficile momento delle biancazzurre che rientrano in campo palesando le stesse difficoltà dell’avvio del set precedente e dopo pochi secondi coach Nuzzi è costretto ad interrompere il gioco con Bari già avanti per 1-5. Il time-out non sortisce gli effetti sperati e le ospiti mostrano maggior efficacia delle biscegliesi allungando gradualmente il gap e toccando anche la doppia cifra di vantaggio prima di completare la rimonta grazie al 13-25 che vale il sorpasso barese. Sotto nel punteggio, le padrone di casa provano a riequilibrare il match e, dopo un inizio punto a punto nel quale le due compagini replicano l’un l’altra, si portano sul +4 (13-9). Bari non ci sta e prova a spezzare l’inerzia delle biancazzurre con un time-out ma l’iniziativa non sembra avere effetto perché al rientro sul parquet Sportilia allunga fino al 18-12. A questo punto, però, le ragazze di coach Nuzzi commettono qualche imperfezione di troppo che consente alle ospiti di rimettersi in scia e di giocarsi il quarto set in volata. Bari, infatti con un significativo parziale di 4-10 impatta a quota 22 e, nel finale, va a prendersi la vittoria definitiva chiudendo la partita con il primo match point a disposizione che fissa il punteggio sul 23-25 e sul definitivo 1-3.

I risultati della giornata consentono a Star Volley di salire a 49 punti in classifica e di blindare definitivamente la terza piazza mentre Sportilia resta ferma a quota 26 e chiude la stagione al nono posto in graduatoria. Nell’ultimo turno del torneo, in programma sabato 6 maggio, le nerofucsia di coach Sarcinella chiuderanno il proprio campionato ospitando al PalaDolmen Francavilla mentre le biancazzurre si congederanno con la trasferta sul campo del già retrocesso Cutrofiano. (FOTO: CRISTINA PELLEGRINI)

