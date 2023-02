Serie B2: Sportilia cede a Castellaneta al termine di una sfida intensa / CLASSIFICA

Riprende con una sconfitta beffarda il campionato di Serie B2 di Sportilia Volley che, al termine di una partita ricca di colpi di scena, cede al tiebreak alla Greenergy Castellaneta nel match valido per la prima giornata di ritorno.

Vendicano così la sconfitta dell’andata le tarantine, brave ad approcciare al meglio la partita e a portare a casa il set d’apertura con il punteggio di 25-22. La reazione delle ragazze di coach Nuzzi è immediata ma le padrone di casa riescono a mantenere un alto livello di gioco. Ne viene fuori un combattutissimo secondo set che si protrae fino ai vantaggi dove le biscegliesi mantengono la lucidità necessaria per pareggiare i conti in virtù del 25-27 finale. Agguantata la parità, Sportilia continua a giocare con grande attenzione e solidità creando grossi grattacapi alle tarantine, che subiscono le iniziative delle ospiti e cedono nuovamente per 21-25. Sportilia a questo punto annusa la vittoria ma Castellaneta rientra in campo per il quarto set con determinazione e crea grosse difficoltà alle rivali prendendo il controllo delle operazioni e mantenendolo fino al 25-17 che trascina la sfida al tiebreak. Il quinto e decisivo set è una vera e propria battaglia punto a punto che, nel finale, si risolve in favore delle padrone di casa brave a mantenere la freddezza necessaria per completare la rimonta e far propria una partita importantissima in chiave campionato grazie al 15-12 che sancisce la fine dell’incontro.

Con il risultato odierno Sportilia guadagna dunque un punticino che le consente di salire a quota 23 in classifica. Le biscegliesi, però, vengono raggiunte al settimo posto proprio da Castellana e, in attesa delle gare di oggi, aumentano a tredici le lunghezze di vantaggio sulla zona retrocessione. Il turno di riposo forzato, invece, costa a Star Volley il posto sul podio della classifica. Nel prossimo turno, in programma sabato 11 febbraio, Sportilia andrà a caccia del riscatto nel match casalingo contro Isernia mentre Star Volley riprenderà il proprio cammino con la sfida in trasferta sul parquet del Gada Pescara Project.

