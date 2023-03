Serie B2: scontro diretto per Star Volley, Sportilia impegnata a Teramo

È quasi tempo di verdetti nel girone L del campionato di Serie B2 di volley quando mancano sole cinque giornate al termine della stagione regolare. In questo primo weekend di aprile le due formazioni cittadine sono impegnate in due incontri molto importanti per capire in che modo concluderanno la propria stagione.

Apre il programma, sabato alle ore 19, l’importantissimo confronto diretto tra Star Volley e Briolingerie Cerignola. Al PalaDolmen, infatti, si affrontano le due formazioni ancora in lotta per il terzo posto e distanziate di appena una lunghezza in graduatoria, con le nerofucsia di coach Sarcinella che hanno conquistato 40 punti contro i 41 messi in cascina dalle ofantine. L’esito del match appare dunque fondamentale per decidere quale delle due squadre salirà sul terzo gradino del podio al termine della stagione alle spalle dell’inarrivabile duo di testa composto da Fasano e Francavilla. L’importanza della posta in palio è evidente e le biscegliesi hanno preparato al meglio questa delicatissima sfida con l’auspicio di dare continuità al finale della gara dello scorso weekend disputata ad Isernia durante la quale Haliti e socie hanno saputo reagire ad un complesso inizio di partita salendo di livello con il passare dei minuti e compiendo una rimonta straordinaria da 0-2 a 3-2. Sul fronte opposto Cerignola arriva a Bisceglie dopo aver, come da pronostico, ceduto tra le mura amiche alla corazzata Fasano. Le foggiane, tuttavia, hanno dimostrato tutte le loro qualità mettendo in serie difficoltà la capolista per tutto il primo segmento del match, riuscendo anche a strappare alle brindisine il primo set e cedendo alle più quotate avversarie soltanto nel prosieguo dell’incontro. Ci si attende quindi una partita combattuta con le biscegliesi che confidano nel supporto del pubblico amico per poter riscattare la pesante sconfitta maturata nella gara d’andata dominata da Cerignola con il punteggio di 3-0.

Domenica pomeriggio, invece, Sportilia si reca a Teramo, fischio d’inizio alle ore 18, con l’obiettivo di blindare definitivamente la salvezza. In caso di successo sulle abruzzesi, infatti, le ragazze di coach Nicola Nuzzi avrebbero anche il conforto della matematica e festeggerebbero la permanenza nella categoria con quattro giornate di anticipo, al termine di un torneo di ottimo livello durante il quale le biancazzurre non sono mai state realmente impelagate nella lotta per non retrocedere. Manca dunque l’ultimo passo per Nazzarini e compagne ma la gara in terra abruzzese rappresenta un ostacolo non indifferente per le biscegliesi, consapevoli del livello delle avversarie che nel match d’andata espugnarono il PalaDolmen con il punteggio di 1-3. Nonostante questo e al netto di tutte le difficoltà che hanno accompagnato Sportilia nel girone di ritorno, caratterizzato da numerose assenze e problemi di formazione, il collettivo biancazzurro vuole assolutamente riscattare il passo falso di due settimane fa maturato sul terreno di gioco del fanalino di coda Pescara per ritrovare il sorriso e mettere il punto esclamativo su una stagione disputata in maniera più che positiva. (FOTO: MASSIMO LAVERMICOCCA)