Serie B2: riscatto Star Volley, tonfo esterno per Sportilia / CLASSIFICA

Sabato pomeriggio dai due volti per Star Volley e Sportilia nei match valevoli per il ventesimo turno del campionato di Serie B2. Le due formazioni biscegliesi, infatti, raccolgono rispettivamente una vittoria ed una sconfitta contro Primadonna Bari e Gada Pescara Project.

Riscatto immediato per le nerofucsia di coach Sarcinella che, al PalaDolmen, dominano il derby contro Bari e, in poco più di un’ora di gioco, liquidano le avversarie con un convincente 3-0. Partita condotta praticamente fin dai primi istanti da capitan Haliti e compagne, bravissime a rispondere immediatamente al tentativo di allungo iniziale delle ospiti (1-4) con un parziale di 8-1 che incanala il set d’apertura in favore delle biscegliesi. Il vantaggio di quattro lunghezze, infatti, si dilata progressivamente grazie agli ace di Mileno, che permettono di doppiare le avversarie sul 16-8, e ad una fase d’attacco perfetta che consente alle nerofucsia di aggiudicarsi la prima frazione per 25-14. L’ottimo momento di Star Volley si conferma in apertura di secondo set con le nerofucsia che non lasciano nulla alle avversarie costruendo rapidamente un vantaggio di sette punti (9-2). Il copione non cambia nemmeno a metà set quando le biscegliesi continuano a premere sull’acceleratore toccando il +9 sul punteggio di 14-5. A questo punto, però, Star Volley abbassa leggermente il livello di gioco consentendo a Bari di ricucire fino al -5 (20-15) ma, nel finale, le ragazze di coach Sarcinella si riorganizzano e, con determinazione, respingono il tentativo di rimonta delle avversarie chiudendo il set grazie al 25-19 finale. Il doppio vantaggio dà ulteriore convinzione alle biscegliesi e, viceversa, pesa sul morale delle baresi e così il terzo set diventa un autentico monologo nerofucsia con la squadra di casa semplicemente perfetta in entrambe le fasi di gioco e le ospiti incapaci di creare qualsiasi tipo di problema alle avversarie. L’andamento del set è emblematico con Bari costretta ad inseguire fin dal primo momento e in grandissima difficoltà nel segnare punti mentre Star Volley, trascinata da Costantini e Padula, mette fine alle ostilità conquistando il 3-0 in virtù del 25-9 finale.

Non riesce a dare continuità alla vittoria di Cerignola Sportilia, che spreca il primo match point salvezza cadendo clamorosamente sul parquet del fanalino di coda Gada Pescara Project con il punteggio di 3-1. Eppure il pomeriggio delle biancazzurre comincia al meglio con la vittoria di misura, al termine di una vera e propria battaglia, nel set inaugurale nel quale le biscegliesi hanno il guizzo decisivo per imporsi 23-25. Lo svantaggio, però, anziché minare il morale delle abruzzesi dà loro ulteriore motivazione e il secondo set è combattuto, esattamente come quello d’apertura, con la differenza che, nel finale, sono le padrone di casa a dimostrare la lucidità necessaria per impattare la sfida in virtù del 25-22 con il quale si archivia la seconda frazione. Al ritorno sul parquet per il terzo set, tuttavia, si spegne la luce per Sportilia che, dopo un inizio di parziale equilibrato, consente a Pescara di conquistare un piccolo ma prezioso vantaggio che con il passare dei minuti si incrementa e diventa incolmabile per le ragazze di coach Nuzzi, costrette ad arrendersi alle avversarie con il punteggio di 25-18. Completata la rimonta, le abruzzesi rientrano in campo per il quarto set con la convinzione e la motivazione di poter fare propria la gara e riaprire il discorso salvezza mentre Sportilia, probabilmente scottata dalla vantaggio iniziale vanificato, cede a livello mentale consentendo alle rivali di prendere il comando delle operazioni fino al termine del match, che si chiude con il 25-14 finale che vale il risultato di 3-1 con il quale Pescara torna alla vittoria dopo un digiuno durato quasi cinque mesi.

In virtù dei risultati di ieri, Star Volley sale a quota 38 punti ed aggancia momentaneamente al terzo posto la Briolingerie Cerignola, impegnata oggi pomeriggio nella stracittadina contro Biogustiamo Cerignola mentre nulla cambia per Sportilia che resta ferma a 23 punti, sempre con un vantaggio di tredici lunghezze sul terzultimo posto in attesa delle sfide delle dirette concorrenti per la salvezza in programma quest’oggi. Nel prossimo turno, in programma sabato 25 marzo, Star Volley si recherà ad Isernia per un vero e proprio scontro diretto in ottica podio mentre Sportilia osserverà il proprio turno di riposo. (FOTO: MASSIMO LAVERMICOCCA)

