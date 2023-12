Serie B2: nuovo successo per Star Volley che consolida il primato / CLASSIFICA

Vittoria convincente per Star Volley Bisceglie che viola il parquet della FLV Cerignola con un rotondo 0-3 nel match valido per il nono turno del campionato di Serie B2 e consolida il primato in classifica.

Una prestazione convincente quella delle nerofucsia che prendono il controllo della gara nel primo set e non lo lasciano fino al termine. In avvio di partita le ofantine tengono bene il confronto con la capolista e le ragazze di coach Giunta devono lottare su ogni pallone per conquistare i punti necessari a prendere il comando delle operazione. Dopo una prima fase equilibrata, però, Star Volley accelera nel finale di frazione e, grazie alle giocate di Murri, Civardi e Kostadinova, si aggiudica il set d’apertura con il punteggio di 19-25. Il copione non cambia in avvio di secondo parziale con le due squadre che si equivalgono dando vita ad un’avvincente testa a testa. Ancora una volta, però, le biscegliesi si fanno preferire nel momento decisivo trovando il raddoppio con il medesimo risultato della prima frazione, 19-25. Sul doppio vantaggio, Star Volley ha il merito di non abbassare la guardia e approfitta del calo fisico e morale delle padrone di casa che appaiono rassegnate a lasciare il passo alla capolista. Le nerofucsia, a loro volta, alzano l’efficienza nelle due fasi di gioco, in particolare in attacco e a muro, e prendono il largo aggiudicandosi il terzo set con un vantaggio superiore alla doppia cifra. Il 14-25 finale, infatti, certifica lo 0-3 finale che consegna tre punti preziosi e fondamentali ad Haliti e compagne.

Grazie al successo ottenuto in terra foggiana, Star Volley sale così a quota 25 punti in classifica ed allunga a tre le lunghezze di vantaggio sulle campane del Vesuvio Oplonti, sconfitte a sorpresa al tie-break, tra le mura amiche, dal Piedimonte Matese. Nel prossimo turno, in programma al PalaDolmen sabato 9 dicembre, le ragazze di coach Giunta riceveranno la temibile Intec Service Volley Benevento, reduce dalla pesante sconfitta casalinga contro l’altra formazione cerignolana, la Mand Winery Cerignola, con il punteggio di 0-3. (FOTO: CRISTINA PELLEGRINI)

CLICCA QUI PER RISULTATI E CLASSIFICA SERIE B2