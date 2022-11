Sedicesimi Coppa Puglia, Virtus Bisceglie impegnata contro Ideale Bari

Dopo l’ultima vittoria in campionato contro Vieste, Virtus Bisceglie nuovamente impegnata oggi sul sintetico del Di Liddo, per il match d’andata dei sedicesimi di Coppa Puglia contro l’Ideale Bari.

L’impegno infrasettimanale è un’opportunità per fare accumulare minuti nelle gambe di quei giocatori che sono partiti dalla panchina in campionato e per far rifiatare i titolari. I giocatori baresi, si sono guadagnati il passaggio del turno battendo all’andata Santo Spirito per 2-1, per poi pareggiare al ritorno, con reti inviolate. Storia diversa per i ragazzi di mister Piccarreta, reduci dalla vittoria a tavolino dopo la rinuncia di Virtus Molfetta al torneo.

Il fischio d’inizio del match è fissato alle ore 14.30. Arbitra Antonio Defazio della sezione Aia di Barletta.