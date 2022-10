Scivolone interno per il Bisceglie, nuovo pari dell’Unione Calcio / CLASSIFICA

Una sconfitta interna ed un pareggio. E’ questo l’esito delle gare che ha visto protagoniste Bisceglie e Unione Calcio scese in campo nel pomeriggio di domenica 30 ottobre nel settimo turno del campionato di Eccellenza Pugliese girone A.

Inatteso ko tra le mura amiche per il Bisceglie che cede per 1-0 contro il Borgorosso Molfetta. I nerazzurri hanno avuto l’opportunità di sbloccare il risultato al 55′ con un calcio di rigore concesso dal direttore di gara Colazzo di Casarano. Si incarica della battuta Di Rito ma, la sua conclusione viene respinta dal portiere ospite. La rete biancorossa arriva al 90′ con Ventura gelando così il pubblico presente all’impianto di Via Carrara Salsello. Il Bisceglie rimane a quota 14 punti vedendosi aumentare il gap dal Manfredonia vittorioso per 2-0 sul San Severo. Nel prossimo turno, in programma domenica 6 novembre, i ragazzi di Cinque si recheranno nella tana del San Marco che ha pareggiato per 0-0 contro il Canosa.

Secondo pareggio consecutivo esterno per l‘Unione Calcio che impatta per 1-1 contro il Real Siti sul sintetico di Stornara. Padroni di casa in vantaggio al 47′; Ramos supera in velocità l’uscita di Ancona, calciando però sul palo, sulla ribattuta il più lesto è Cabrera che mette in rete. Al 73′ arriva il pareggio azzurro con Zinetti il quale concretizza l’assist di Legari. Gli azzurri si portano a quota 9 punti in graduatoria così come la compagine foggiana e, nel prossimo turno ospiteranno al “Di Liddo” il Canosa.

RISULTATI E CLASSIFICA CAMPIONATO ECCELLENZA GIRONE A

Foto: Emmanuele Mastrodonato