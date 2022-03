Rugby Bisceglie: ultima trasferta della stagione regolare sul campo di Frascati

Due giornate al termine della stagione regolare, centosessanta minuti per regalarsi un sogno ed entrare di diritto nella storia dello sport cittadino e del rugby regionale. Con l’emozione, l’entusiasmo ma, soprattutto, la concentrazione alle stelle le Bees Rugby Bisceglie si preparano a vivere l’ultima trasferta del loro primo storico campionato di Serie A sul campo di Frascati, in programma oggi alle ore 14.30.

L’obiettivo dichiarato del gruppo guidato dal neozelandese Sean Hedley è di rialzare la testa dopo la pesante battuta d’arresto subita domenica scorsa contro la capolista Capitolina che ha espugnato il “Ventura” con un netto 0-53. Una partita senza storia, quella contro le romane, ma che rappresenta senza dubbio una tappa del percorso di crescita della squadra, capace comunque di disputare una stagione davvero positiva al punto da essere ancora in corsa per raggiungere il secondo posto che potrebbe valere l’accesso alle fasi finali del torneo, quelle che assegnano il tricolore. L’approdo ai playoff alla prima occasione sarebbe davvero un premio speciale per tutti gli sforzi compiuti dalla società e dalle ragazze capitanate da Annamaria Giangregorio, tuttavia occorre mantenere la barra dritta e dare tutto nelle ultime due sfide a partire dalla trasferta sul terreno del fanalino di coda Union Frascati. A dispetto della classifica delle rivali, ultime con appena 2 punti e ancora a secco di vittorie, il team biscegliese è chiamato a disputare una partita di livello per avere la meglio di avversarie che già nel confronto d’andata seppero mettere in grossa difficoltà le Bees, bravissime a spuntarla per 10-5. Una sfida non facile, dunque, ma da vincere a tutti i costi per proiettarsi con il morale altissimo all’ultimo match casalingo contro Torre del Greco il quale, con ogni probabilità, diventerebbe una sorta di spareggio per la piazza d’onore dietro all’imprendibile Capitolina. (FOTO: UFFICIO STAMPA BISCEGLIE RUGBY)