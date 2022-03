Rinviato per casi Covid il match tra Bisceglie Calcio e Virtus Matino

Il match tra Bisceglie Calcio e Virtus Matino, in programma domenica 13 marzo è stato rinviato a data da destinarsi.

A darne notizia è il club nerazzurro stellato, “A seguito della richiesta inoltrata dalla Virtus Matino- si legge nella nota – preso atto della documentazione allegata in cui si attesta la presenza di diversi casi Covid nel gruppo squadra salentino, il Dipartimento Interregionale ha disposto per cause di forza maggiore il rinvio a data da destinarsi del match Bisceglie – Matino in programma domenica 13 marzo, valevole per la nona giornata di ritorno”.