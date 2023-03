Rimonta pazzesca di Star Volley ad Isernia / CLASSIFICA

Al termine di una vera e propria maratona, durata oltre due ore e mezza, Star Volley espugna al tiebreak, in rimonta, Isernia e conquista una vittoria importantissima in ottica terzo posto.

L’approccio migliore al match è quello delle padrone di casa, brave nel costruire un buon margine in avvio di gara (7-4). La reazione delle nerofucsia, però, è ottima e un parziale di 5-14 nel segmento centrale della frazione sembra incanalare il set a favore di Haliti e compagne come certificato dall’ace di Mileno valevole per il +6 sul punteggio di 12-18. La partita, tuttavia, vive di strappi e le molisane ricuciono con determinazione il gap segnando a loro volta un parziale di 10-2 che riporta le due squadre a contatto nelle battute finali del set. In questa fase Isernia si dimostra più precisa di Star Volley e sfruttando qualche errore gratuito da parte delle ospiti ne approfitta per portarsi in vantaggio grazie al 25-23 con il quale va in archivio il set d’apertura. L’epilogo beffardo della prima frazione si ripercuote pesantemente sul morale delle nerofucsia che in apertura di secondo set, sostanzialmente, non rientrano sul parquet. La squadra di casa fiuta la situazione favorevole e, in pochi istanti, scava un solco incolmabile per le biscegliesi, incapaci di reagire per tutto il corso della frazione come testimoniano i parziali del set (7-2, 11-5, 17-8, 21-11) conclusosi con un eloquente 25-13.

Sotto di due set coach Sarcinella, non avendo più nulla da perdere, prova a mischiare le carte inserendo Irene D’Ambrosio e la mossa si rivela perfetta con la centrale autentica protagonista di un terzo set nel quale Star Volley prende immediatamente il comando delle operazioni con la volontà di voler a tutti i costi restare in partita. Il brillante 3-10 con il quale si apre il parziale consente infatti alle ospiti di incanalare a proprio favore il set che si conclude sul 18-25 con un vantaggio pressoché immutato per tutta la frazione. Un terzo parziale nel quale tutto il collettivo nerofucsia ha saputo mettere finalmente in mostra le proprie qualità con Zicari, Padula e Costantini ad arricchire l’ottimo lavoro di D’Ambrosio. Il 2-1 riaccende definitivamente Star Volley che, nel quarto set, si conferma mettendo nuovamente in discesa la contesa nelle fasi iniziali grazie ad una partenza sprint che vale il +5 (9-14) a metà frazione. Il gap è sufficiente a contenere il tentativo di rientro delle padrone di casa e il 19-25 finale ristabilisce la parità e allunga la gara al decisivo tiebreak. Nell’atto conclusivo del match le due squadre si danno battaglia su tutti i palloni trascinando l’incontro fino ai vantaggi. Le biscegliesi hanno il merito di partire meglio portandosi sullo 0-3, ma il team molisano risponde con veemenza infilando un clamoroso parziale di 7-1 che sembra indirizzare definitivamente la partita. Star Volley, però, non ci sta e, prima, riacciuffa le avversarie e successivamente con Zicari trova il 12-14 che vale due match point. Isernia non è da meno e non vuole arrendersi annullando con lucidità entrambe le possibilità di vittoria delle biscegliesi che ai vantaggi, tuttavia, completano un’incredibile rimonta trovando il 2-3 in virtù del definitivo 14-16.

A seguito del rocambolesco successo ottenuto Star Volley sale a 40 punti in graduatoria e si porta a -1 dal terzo posto occupato dalla Briolingerie Cerignola alla vigilia dello scontro diretto in programma al PalaDolmen sabato 1 aprile alle ore 19. Le ofantine, infatti, sono state sconfitte tra le mura amiche, come da pronostico, dalla capolista Fasano con il punteggio di 1-3. (FOTO: CRISTINA PELLEGRINI)

