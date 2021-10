Primo stop esterno per l’Unione Calcio, pari Don Uva. Nuovo ko Virtus

E’ di due sconfitte ed un pareggio il bilancio delle compagini biscegliesi impegnate nei rispettivi campionati regionali di calcio.

Dopo due vittorie consecutive, l’Unione Calcio soccombe per 3-2 al “Comunale” di Monte Sant’Angelo contro il Manfredonia nel settimo turno del campionato di Eccellenza. La gara si sblocca al quarto d’ora con il vantaggio garganico dell’ex Ingredda, ma, dopo soli 3′, i biscegliesi impattano grazie alla marcatura di Zinetti, artefice di una conclusione chirurgica dalla sinistra. I padroni di casa rimettono nuovamente la freccia al 31′, ancora con Ingredda, abile a castigare gli azzurri in fase di impostazione.

Nella ripresa ci prova subito Manzari ma bisogna attendere il 24′ per il pari Unione, 2-2 che arriva su calcio di rigore (fallo ai danni di Amoroso), trasformato dallo stesso Manzari. Quasi al 40′, però, il Manfredonia pesca il jolly dalla panchina e trova il definitivo colpo del 3-2 con D’Imperio, lesto nel risolvere in mischia, sugli sviluppi di calcio d’angolo. La compagine del tecnico Rumma resta così a quota 12 punti in graduatoria e domenica prossima proverà a trovare il pronto riscatto al “Di Liddo” contro il San Marco.

Pareggio casalingo, invece, per il Don Uva, che impatta per 1-1 al cospetto del Fesca Bari, nel settimo turno del campionato di Promozione. I biancogialli chiudono in svantaggio la prima frazione, poi è Conte ad impattare al 33′ della ripresa, consentendo alla sua squadra di portarsi a quota 11 punti in graduatoria.

Nel prossimo turno la compagine guidata dal tecnico Capurso sarà di scena sul campo del Polimnia Calcio.

Terzo stop consecutivo per la Virtus Bisceglie, sconfitta nettamente al “Di Liddo” dalla Nuova Daunia Foggia nel quinto turno del campionato di Prima categoria.

Match subito in salita per i biscegliesi, sotto dopo appena venticinque secondi di gioco a seguito della marcatura di Ceglia. A metà frazione gli ospiti raddoppiano con Quaresimale, priuma del tris di Acquaviva su calcio di rigore. Al 41′ i biancazzurri hanno la possibilità di accorciare le distanze su calcio di rigore, De Mango manda però sul palo. Ne approfittano i foggiani che, nei minuti antecedenti l’intervallo, si portano sul 5-0 grazie agli acuti di Ceglia e Morrone.

Flebile risposta nella ripresa da parte dei ragazzi di Piccarreta, che siglano le due reti di giornata con Binetti e Matera, seguite dal definitivo sesto punto degli ospiti firmato Ventrella, in pieno recupero.

Biscegliesi che restano a quota 4 punti in graduatoria e nel prossimo turno saranno ospiti della Virtus Molfetta.

