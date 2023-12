Prima trasferta stagionale a Catania per il Bisceglie Rugby

Il Bisceglie Rugby approda a Catania per sfidare il Briganti Rugby, selezione femminile nata quest’anno dall’unione dei settori femminili del Cus Catania Rugby e dei Briganti Rugby.

Si tratta di una nuova formazione alla prima esperienza in un campionato a 15 squadre ma comunque ricca di giocatrici che hanno già militato in questa categoria con il Ragusa Rugby nella passata stagione. Trasferta insidiosa che ha l’obiettivo di dar seguito alla bella prestazione messa in campo nella prima giornata contro il Teramo, vinta dalle biscegliesi 27-10.

La compagine siciliana, a sua volta, andrà alla ricerca del primo sorriso stagionale dopo aver perso 45-7 contro le Spartan Queens Montegranaro, una delle formazioni più quotate alla vittoria finale. La squadra guidata da coach Hedley ha lavorato per curare alcuni aspetti che non hanno funzionato nella sfida contro le abruzzesi, primo su tutti la disciplina. A farne le spese è stata Jessica Ramos Borges, capitano del Bisceglie Rugby, espulsa nella prima giornata per somma di ammonizioni. Da questo punto di vista, le Bees non potranno permettersi cali di concentrazione per l’intera durata dell’incontro, evitando così di compromettere la partita.

La partita, in programma per domenica 10 dicembre, si giocherà a Catania presso il campo San Teodoro, fischio d’inizio previsto per le ore 10:30.