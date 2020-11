Presidenza Fidal Puglia, si candida l’atleta biscegliese Eusebio Haliti

Ci sarà anche l’ostacolista Eusebio Haliti tra i candidati alla presidenza del comitato pugliese della Federazione Italiana di Atletica Leggera.

Haliti concorrerà alla presidenza nelle elezioni previste per il 16 gennaio 2021, con la volontà di mettere in campo la sua esperienza e la sua preparazione, acquisita negli anni dentro e fuori le piste di atletica.

“Intendiamo cambiare profondamente il modo di fare atletica sul nostro territorio – spiega Haliti– . Utilizzo volutamente il plurale per rimarcare la collegialità di un progetto basato non sul singolo, ma sulla forza di un gruppo giovane e competente. In Puglia possediamo le strutture e le figure necessarie per creare eventi di interesse nazionale ed internazionale, tuttavia finora poco è stato realizzato in tale direzione. Da qualche tempo rivesto anche le funzioni di tecnico e dirigente dell’Avis Barletta e mi rendo conto di quanto possa essere importante il rilancio della Fidal come istituzione che torni davvero al fianco delle società sotto molti aspetti, dalla comunicazione al marketing, alla possibilità di partecipare a progetti per intercettare maggiori risorse economiche. Senza dimenticare l’esteso movimento dei Master, tra i più penalizzati per via dell’emergenza pandemica, a cui non sono state fornite alternative concrete e tangibili”.

Un impegno attivo che l’atleta biscegliese ha dimostrato anche in questi anni, battendosi per l’integrazione degli atleti stranieri con, ad esempio, l’avvenuta modifica del regolamento Fidal che adesso consente agli stranieri di partecipare ai Campionati Italiani di categoria, dagli Juniores in poi.

Nelle prossime settimane Haliti entrerà nel vivo della campagna elettorale con una serie di incontri con dirigenti, atleti e tecnici di tutte le province pugliesi.