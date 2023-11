Power Lifting: record nazionale squat per biscegliese Gabriele Palumbo nella sua categoria

Giovedì 23 novembre si è svolto, al PalaFIPL di San Zenone al Lambro (Milano), palazzetto della Federazione italiana Power Lifting adibito alle gare nazionali, il trofeo Next Generation, che ha visto coinvolti i migliori atleti italiani categoria junior, dai 18 ai 23 anni.

Il biscegliese Gabriele Palumbo, allenato ormai da un anno dal personal trainer Lorenzo Fedele, anche lui di Bisceglie, ha partecipato nella categoria -59kg junior con i seguenti carichi validati dai giudici di gara: 182.5kg di squat, ottenendo così il record italiano della sua categoria di peso (che precedentemente era di 172.5kg), 85kg di panca piana e 192.5kg di stacco da terra, qui a soli 10kg dal record italiano di stacco della categoria.

Palumbo ha sfiorato poi, in terza chiamata, il record italiano junior e senior (quindi dai 18 ai 39 anni) di squat della sua categoria di peso, fallendo il 193.5kg, record detenuto da Jacopo Santangelo, uno degli atleti italiani più forti nell’ambito del panorama Powerlifting mondiale.

Tutto ciò per un totale di 460kg a 58.1 kg di peso corporeo: sforzo che gli è valso un secondo posto e la prima medaglia per un biscegliese in questo sport. Adesso a Palumbo mancano solo 15kg sul totale per ricevere una convocazione dalla nazionale italiana per gli europei del prossimo anno e circa 20/25 per il mondiale.