Pesante ko per il Don Uva, pari Virtus Bisceglie / CLASSIFICHE

Un kappao ed un pareggio per Don Uva e Virtus Bisceglie scese in campo nel pomeriggio di domenica 19 Febbraio nei rispettivi campionati di Promozione e Prima Categoria.

I biancogialli vengono battuti per 5-0 dalla capolista Virtus Mola nel diciannovesimo incontro del torneo di Promozione girone A. Le reti molesi portano la firma di Lorusso, autore di una doppietta, Chiumarulo dal dischetto, Romanelli e Palasciano. Con il ko odierno, l’ottavo in campionato, il Don Uva rimane a quota 21 punti in classifica con un vantaggio di 7 lunghezze sulla zona playout. Domenica prossima, 26 Febbraio, trasferta a San Giovanni Rotondo per affrontare il Real San Giovanni sconfitto per 2-0 dal Levante Azzurro.

RISULTATI E CLASSIFICA CAMPIONATO PROMOZIONE GIRONE A

Pari interno per la Virtus Bisceglie che impatta per 1-1 con lo Sporting Apricena nell’anticipo della diciassettesima giornata del torneo di Prima Categoria girone A. I virtussini sbloccano il risultato dopo 2′ con Monopoli lesto ad ad avventarsi su un pallone vagante. Sei minuti dopo, l’Apricena perviene al pareggio con Fatone il quale supera Musacco con una precisa conclusione nell’area piccola. A metà frazione, gli ospiti hanno due occasioni per ribaltare il punteggio con Barisciani e Prota. Il primo, dinanzi a Musacco manda fuori mentre, il secondo è respinto sulla linea da Monopoli. Nel corso dell’intervallo le due squadre rimangono in 10 uomini per le espulsioni di Preziosa e Barisciani. Nella ripresa, al minuto numero 52, la conclusione di Di Franco si stampa sulla traversa, tiro a botta sicura di Tommasi respinto con un braccio dal giocatore dell’Apricena. Il direttore di gara lascia proseguire il gioco scatenando vibranti proteste in casa Virtus. Successivamente, i tentativi di Di Franco per la Virtus e di Del Fuoco e Fatone per la compagine ospite, non sortiscono gli effetti sperati. Con il pareggio odierno, i biscegliesi si portano a quota 25 punti che significa quinta posizione in classifica. Domenica prossima, sul sintetico cittadino arriva la Polisportiva Sammarco vittoriosa per 3-2 sullo Stornarella.

RISULTATI E CLASSIFICA CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA GIRONE A