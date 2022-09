Pesante ko a Ruvo per i Lions Bisceglie, fuori dalla Supercoppa

Battuta d’arresto ed eliminazione dalla Supercoppa Old Wild West per i Lions Bisceglie, sconfitti nettamente sul parquet di Ruvo.

La squadra guidata da coach Luciano Nunzi ha pagato a caro prezzo l’impatto fin troppo morbido con il match (16-0), le deficitarie percentuali al tiro e una condizione fisica complessivamente poco brillante, che ha influito in modo pesante sull’andamento del confronto: lo dimostrano le 26 palle perse dai nerazzurri.

Gli appena 6 punti realizzati nel primo periodo e i 16 messi a referto a metà gara rendono l’idea di una prestazione da dimenticare. Il 32% dal campo è un dato che certifica la serataccia dell’intero gruppo. Lo staff tecnico ha deciso di tenere precauzionalmente a riposo Stefano Borsato nella seconda parte del confronto e ruotare gli elementi a disposizione evitando minutaggi troppo elevati.

Giovedì pomeriggio, dopo il riposo concesso al team in mattinata, è in programma ancora un lavoro di potenziamento muscolare oltre all’allenamento sulle tavole del PalaDolmen. Venerdì doppio appuntamento in campo mentre lo shootaround di sabato mattina precederà un test amichevole pomeridiano.

RUVO-LIONS BISCEGLIE 83-51

Ruvo: Burini 11, Diomede 9, Toniato 21, Gatto 11, Ammannato 5, Deri 20, Pirani 3, Gianmarco Sbaragli 3, Gianlorenzo Sbaragli. N.e.: Ghersetti. All.: Campanella.

Lions Bisceglie: Dron 7, Dri 8, Chiti 14, Bini, Dip 2, Verazzo 7, Pieri 5, Borsato 5, Vavoli, Mastrodonato 3, Provaroni. N.e.: Granieri. All.: Nunzi.

Arbitri: Lillo e Galluzzo di Brindisi.

Parziali: 19-6; 36-16; 60-38.

Note: nessun uscito per cinque falli. Tiri da due: Ruvo 20/32, Lions Bisceglie 9/28. Tiri da tre: Ruvo 10/24, Lions Bisceglie 7/22. Tiri liberi: Ruvo 13/19, Lions Bisceglie 12/14. Rimbalzi: Ruvo 36, Lions Bisceglie 28. Assist: Ruvo 10, Lions Bisceglie 6.