Parte l’avventura in Serie A2 della Ginnastica Ritmica Iris

Comincia oggi l’avventura della Ginnastica Ritmica Iris impegnata al Palatricalle di Chieti (17-18 febbraio) per la prima prova del campionato di Serie A2.

Si parte oggi pomeriggio alle ore 15.00 con l’Iris in pedana come quinto team su dodici in gara. Sotto la guida tecnica di Maddalena Carrieri e Marisa Stufano scenderanno in pedana il capitano Irene Carbonara (2005), Flavia Cassano (2011), Greta Riccardi (2002) e Martina Reggiani (2008). Grande ritorno in squadra anche della bielorussa medaglia di bronzo alle olimpiadi Alina Harnasko (2001).

Tutto il campionato potrà essere seguito in diretta streaming sulla pagina YouTube della FGI.