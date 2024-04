Parte il viaggio playoff di B per la Diaz, impegno casalingo in C2 del Nettuno

Iniziare al meglio il percorso playoff, chiudere il campionato con un sorriso. Sono questi gli obiettivi di Diaz e Nettuno che scenderanno in campo sabato 20 Aprile alle ore 16.00.

I biancorossi di Di Chiano saranno di scena al “Pala Campagna” di Bernalda per affrontare la compagine locale del Bernalda Futsal nel match d’andata del primo turno dei playoff promozione in serie A2. I biscegliesi hanno chiuso la regular season al secondo posto dopo aver lottato a lungo con il Città d’Acri. La squadra lucana invece, si è classificata in quinta posizione e sta attraversando un ottimo momento di forma avendo ottenuto sei vittorie nelle ultime sei apparizioni. Terzo confronto tra le due compagini con il bilancio che dice una vittoria a testa. Nell’ultimo precedente disputatosi sul parquet lucano, la Diaz si impose per 5-4.

Ultima apparizione campionato per il Nettuno che, al “Centro Sportivo Aurora” ospita la Soccer Altamura nel turno numero 25 del torneo serie C2 girone A. I biancazzurri vanno a caccia del riscatto dopo la sconfitta per 8-2 con il Santeramo e chiudere la regular season con il sorriso. Al contempo la squadra altamurana, che nell’ultimo turno ha riposato, vuole tornare a conquistare punti dopo il ko per 3-2 con l’Azetium Rutigliano. Nel match d’andata, il Nettuno fu sconfitto per 4-1.

Foto: Pagina facebook Diaz