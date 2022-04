Pari Unione Calcio nell’anticipo, sconfitte per Don Uva e Virtus Bisceglie / CLASSIFICHE

Un pareggio e due sconfitte. E’ questo il bilancio delle squadre biscegliesi scese in campo in occasione del weekend delle palme.

Nell’anticipo della ventiseiesima nonchè ultima giornata del campionato di Eccellenza Pugliese girone A, disputatosi nel pomeriggio di sabato 9 aprile, l‘Unione Calcio impatta per 1-1 contro il Borgorosso Molfetta. Azzurri avanti al 12′ con D’Alba alla prima marcatura in maglia azzurra. Al 34′ invece, arriva il pareggio molfettese siglato da Serafino. I biscegliesi chiudono il campionato al sesto posto con 40 punti frutto di 11 vittorie,7 pareggi e 8 sconfitte. 47 i gol fatti contro i 40 subiti.

RISULTATI E CLASSIFICA CAMPIONATO ECCELLENZA PUGLIESE GIRONE A

Cade invece il Don Uva sconfitto in trasferta per 3-1 dalla Rinascita Rutiglianese nel ventiseiesimo incontro del torneo di Promozione Pugliese girone A. Padroni di casa che chiudono la prima frazione sul 2-0 con i sigilli di Daddato e Chiumarulo. Nella ripresa, precisamente al 33′, i biancogialli accorciano le distanze con Evangelista. Successivamente arriva il definitivo 3-1 ad opera di Di Pierro. Il Don Uva conclude il campionato con 29 punti (8 vittorie,5 pareggi e 13 ko). I ragazzi di Capurso sono andati a segno in 33 occasioni e subito 44 reti.

RISULTATI E CLASSIFICA CAMPIONATO PROMOZIONE PUGLIESE GIRONE A

Scivolone interno per la Virtus Bisceglie battuto per 3-2 dal Real San Giovanni nella ventiquattresima giornata del campionato di Prima Categoria girone A. Biancazzurri avanti per 2-0 grazie alle marcature di Di Franco al 5′ e Tommasi al 22′.Nella ripresa, la compagine foggiana dapprima azzera il duplice svantaggio in virtù delle reti di Pollino e Petrucelli infine, al 34′ ribalta il risultato con il gol di Melchionda. La Virtus Bisceglie rimane a quota 29 punti e, nel prossimo turno, in programma il 24 aprile affronterà in trasferta il Troia.

RISULTATI E CLASSIFICA CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA GIRONE A

Foto: Marcello Papagni