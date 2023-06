Pari interno dello Sporting Tennis Club Bisceglie 2.0 contro Trani

Termina in parità la sfida tra lo Sporting Tennis Club Bisceglie 2.0 e il Tennis Club Trani, valida per la quarta giornata del campionato di Serie B2.

Davanti ad un’ottima cornice di pubblico, Bahamonde e Florez conquistano i propri match di singolare, superando rispettivamente Librè per 6-1; 6-0 e Corsaro per 6-3; 6-1. Nulla da fare, invece, per Sasso e Caggianelli, che lottano ma non riescono a portare a casa punti.

Decisivi, dunque, i doppi, che si chiudono anch’essi in parità: il duo argentino dello Sporting Tennis Club Bisceglie 2.0 regola Raicevic e De Camelis con un doppio 6-1, mentre Sasso e Caggianelli cedono il passo a Corsaro e Librè.

Lo Sporting Tennis Club Bisceglie 2.0 tornerà in campo già domenica 4 giugno, con la trasferta barese in casa dell’Angiulli.