Pari interno per il Don Uva, Virtus Bisceglie ko a Peschici / CLASSIFICHE

Un pareggio ed una sconfitta. Sono questi gli esiti che ha visto coinvolte Don Uva e Virtus Bisceglie scese in campo nel pomeriggio di domenica 22 gennaio.

I biancogialli di mister Gesualdo pareggiano per 0-0 al “Di Liddo” contro il Levante Azzurro nel terzo turno di ritorno del campionato di Promozione girone A. I padroni di casa hanno l’occasione di portarsi in vantaggio al 21′ della ripresa, quando Amoruso si procura un calcio di rigore che, però, Conte si fa respingere. Con il punto conquistato, il Don Uva si porta a quota 17 proseguendo la striscia positiva di risultati dopo lo 0-0 con la Rutiglianese. Nel prossimo turno, in programma domenica 29 gennaio, i biscegliesi si recheranno nella tana del Bitritto Norba che ha pareggiato per 1-1 con il Real San Giovanni.

RISULTATI E CLASSIFICA CAMPIONATO PROMOZIONE GIRONE A

Cade invece la Virtus Bisceglie sconfitta a Peschici per 3-0 dall’Atletico Peschici nella quattordicesima giornata del campionato di Prima Categoria girone A. Le reti della squadra locale portano la firma di Depretis, autore di una doppietta e Scirpoli. A seguito del ko in questione, i virtussini rimangono a quota 20 punti e torneranno in campo mercoledì 25 per affrontare al “Di Liddo” il Real Sannicandro nella gara di ritorno degli ottavi di finale. Per quanto concerne il campionato, i ragazzi di Piccarreta se la vedranno con lo Stornarella Calcio che ha pareggiato per 1-1 con la Virtus Molfetta.

RISULTATI E CLASSIFICA CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA GIRONE A

Foto: Ufficio stampa Don Uva