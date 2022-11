Pari a Corato del Bisceglie, importante successo per l’Unione Calcio / CLASSIFICA

Un pareggio a reti bianche ed una vittoria di misura caratterizzano il pomeriggio delle compagini biscegliesi impegnate nel decimo turno del campionato di Eccellenza.

Davanti ad una buonissima cornice di pubblico termina 0-0 il big match di giornata del “Coppi” di Ruvo tra il Bisceglie e la capolista Corato. Una partita fortemente condizionata dalla grande posta in palio, con le due squadre molto attente in fase difensiva, ma comunque godibile vista l’intensità con la quale le formazioni affrontano l’impegno. Primo tempo di marca nerazzurra, più pericolosi degli avversari soprattutto in avvio di gara, tuttavia, con il passare dei minuti entrano in partita anche i neroverdi e la tensione porta le due squadre a battagliare e stazionare nella zona centrale del campo, un copione che l’incontro segue praticamente per tutti e novanta i minuti. All’interno del match, però, è soprattutto il Bisceglie a costruire le palle gol più nitide, in particolare quella che Bonicelli spreca a tu per tu con il portiere di casa Addario e la punizione di De Vivo respinta ottimamente dal numero uno neroverde. Con il trascorrere dei minuti, gli uomini di mister Cinque collezionano tantissimi calci d’angolo ma, nel finale, l’espulsione di Mastrippolito complica i piani agli ospiti. A pochi istanti dal fischio finale, infatti, i nerazzurri evitano la beffa grazie all’intervento di Tarolli su Ripanto che vale al portiere stellato il nono clean sheet su dieci partite e al Bisceglie un punto comunque utile per il prosieguo del torneo.

Successo importantissimo, il secondo consecutivo, per l’Unione Calcio Bisceglie che sfonda il muro innalzato dal Foggia Incedit poco dopo la metà della ripresa e conquista tre punti fondamentali per la classifica. 1-0 il risultato finale al termine di una partita caratterizzata da un terreno di gioco pesantissimo a causa dell’enorme quantità di pioggia caduta sul “Di Liddo”. Come da pronostico, i foggiani si dimostrano squadra molto organizzata e difficile da perforare, abile a chiudere tutti gli spazi agli attaccanti biscegliesi. Dopo un primo tempo nel quale i ragazzi di Rumma costruiscono azioni pericolose senza però la giusta precisione, al 74’ è Zinetti a trovare il vantaggio sfruttando al meglio l’assist di Preziosa con una bella conclusione dal limite dell’area. La reazione degli ospiti si palesa solo sugli sviluppi di un calcio di punizione ma nei minuti di recupero è Andriano ad avere la palla buona per chiudere la partita con l’estremo foggiano bravissimo a sbarrare la strada all’attaccante biscegliese.

I risultati del pomeriggio non modificano la situazione di classifica del Bisceglie che resta al terzo posto a -2 dalla coppia di testa formata da Manfredonia e Corato. I foggiani, infatti, non approfittano dello scontro diretto pareggiando per 0-0 sul campo del Polimnia. Continua a scalare la graduatoria, invece, l’Unione Calcio che aggancia al sesto posto a quota 15 il Borgorosso Molfetta. Nel prossimo turno i nerazzurri affronteranno al “Ventura” il Polimnia mentre gli azzurri si recheranno a San Ferdinando di Puglia per affrontare il Manfredonia sabato 26 Novembre (fischio d’inizio ore 14.30) nell’anticipo dell’undicesimo turno. (FOTO: MARCELLO PAPAGNI)

