Ostico derby per Star Volley sul campo della FLV Cerignola

Un derby in trasferta apre il mese di dicembre di Star Volley Bisceglie che, oggi pomeriggio alle ore 18, si reca sul campo della FLV Cerignola nella nona giornata del campionato di serie B2.

Un match da prendere con le pinze per le nerofucsia contro una formazione ostica, autrice di un percorso fin qui equilibrato fatto di quattro vittorie e altrettante sconfitte che hanno portato in dote 11 punti e l’ottavo posto in classifica. Le ofantine, inoltre, arrivano alla gara con Star Volley con il morale alla stelle essendo reduci da una vittoria esterna al cardiopalma nell’ultimo turno. Lo scorso weekend, infatti, Cerignola ha espugnato al tiebreak il parquet di Monopoli conquistando un successo davvero importante per la propria classifica. Anche le biscegliesi approcciano la sfida in ottima condizione dopo il rotondo successo su Villaricca e possono contare sul recupero della schiacciatrice Francesca Miccoli, assente per infortunio nell’ultima partita disputata al PalaDolmen. La squadra ha lavorato molto bene in settimana e coach Giunta ha preparato con grande attenzione il match con l’obiettivo di mantenere il primato in classifica.

L’incontro tra FLV Cerignola e Star Volley Bisceglie sarà diretto dal duo arbitrale composto da Tommaso De Vanna e Giuseppe Cinquepalmi. (FOTO: CRISTINA PELLEGRINI)