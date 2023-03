Ostica trasferta a Polignano per il Bisceglie, Unione Calcio ospita la capolista Manfredonia

Turno dal coefficiente di difficoltà medio alto per Bisceglie ed Unione Calcio che scenderanno in campo domenica 26 marzo alle ore 16.00 per disputare il ventiquattresimo turno del campionato di Eccellenza Pugliese.

I nerazzurri di Passiatore puntano a riscattare il mezzo passo falso rimediato con il Corato nell’ostica trasferta con il Polimnia di scena al “Madonna dell’Altomare” di Polignano a Mare. Il Bisceglie mette nel mirino l’intera posta in palio per mantenere il secondo posto in graduatoria sperando che arrivino buone notizie dal “Di Liddo” dove è impegnato il Manfredonia. I padroni di casa, al contempo intendono proseguire la striscia positiva di risultati dinanzi al pubblico amico che dura da ben 9 turni. All’andata i nerazzurri si imposero per 1-0 grazie al rigore trasformato da De Vivo.

Alla stessa ora, al “Di Liddo” toccherà all’Unione Calcio che ospiterà la capolista Manfredonia. Gli azzurri vogliono voltare pagina dopo il ko per 3-1 con il Foggia Incedit e provare a fare lo sgambetto alla prima della classe che è reduce da quattro affermazioni di fila. I sipontini annoverano una rosa di notevole qualità ed esperienza con il chiaro intento di salire in serie D. Si affrontano i due migliori reparti offensivi del torneo. Il Manfredonia ha siglato 59 gol contro i 58 dell’Unione Calcio. Per quanto riguarda le reti al passivo, i biancocelesti hanno subito 13 gol mentre, i biscegliesi 44.

Foto: Emmanuele Mastrodonato