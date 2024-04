Ostacolo Canosa sul cammino del Bisceglie, Unione ospita la Molfetta Sportiva

Ultima giornata di campionato per Bisceglie e Unione Calcio che scenderanno in campo Domenica 14 Aprile alle oer 16.00.

I nerazzurri saranno di scena al “San Sabino” di Canosa ospite della compagine rossoblù e mettono nel mirino il ventunesimo successo stagionale per poi prepararsi al meglio alle sfide playoff. Di fronte un Canosa che concluderà la regular season tra le prime cinque nonostante la penalizzazione di 9 punti, frutto di un campionato molto positivo. Non si escludono reti considerato che si sfidano le due squadre più prolifiche del torneo. Bisceglie a segno in 67 occasioni, Canosa in 62. All’andata i nerazzurri si imposero per 3-1.

Sfida più semplice per l’Unione Calcio che al “Di Liddo” ospiterà la retrocessa Molfetta Sportiva. Gli azzurri sperano in buone notizie da Canosa e da Molfetta per poter ridurre il distacco dal Bisceglie e Molfetta Calcio e affrontare la semifinale playoff. Un campionato che, a prescindere dall’approdo o meno nelle gare post season, è da ritenersi ottimo.

Foto: Emmanuele Mastrodonato