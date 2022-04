Obbligo tre punti per il Bisceglie Calcio nel recupero con la Virtus Matino

Delicatissimo confronto diretto per il Bisceglie Calcio chiamato a riscattare la pesante sconfitta di Rotonda nel match, in programma al “Ventura” questo pomeriggio alle ore 15, contro il fanalino di coda Virtus Matino, valevole come recupero della ventottesima giornata del girone H di Serie D.

In casa nerazzurra non ci sono più alternative alla vittoria se si vogliono coltivare ancora speranze di salvezza diretta senza passare dalle forche caudine dei playout. Il distacco di sei lunghezze dall’Altamura, infatti, sta diventando sempre più difficile da colmare e invertire la rotta è ormai imprescindibile per il collettivo di mister Rufini. L’occasione per i biscegliesi è duplice in quanto un successo nel match odierno consentirebbe di guadagnare punti su molte delle dirette concorrenti in virtù degli altri recuperi in programma oggi, che vedranno affrontarsi Rotonda-Altamura e Casarano-Nardò. L’errore più grande che i nerazzurri possano commettere è quello di pensare di affrontare una squadra in disarmo infatti, a dispetto dell’ultima posizione in classifica, il Matino si è sempre dimostrata formazione ostica e due settimane fa è riuscita a superare il ben più quotato Gravina per 3-2 grazie ad una rete nel finale dell’ex Bisceglie Cristofaro Morra. Inoltre, ad eccezione dell’ultima partita persa contro il Lavello, i salentini hanno saputo cogliere punti anche contro Casertana, vedendo sfumare la vittoria soltanto in pieno recupero, e Nardò. Altro aspetto da non sottovalutare è legato al fatto che anche gli ospiti giungono al “Ventura” pronti a dare il tutto per tutto non avendo più nulla da perdere. Il gruppo stellato, ancora amareggiato per la brutta prestazione fornita nella gara di domenica, arriva a questa partita con alcuni problemi legati soprattutto alle assenze. Non saranno infatti disponibili gli argentini Bottari e Urquijo mentre proverà a recuperare almeno per la panchina l’esperto Marino. Segnali migliori, tuttavia, sono arrivati da Coria e Sandomenico, i quali con ogni probabilità, saranno chiamati ad affiancare Acosta al centro dell’attacco almeno per un segmento di partita. A rimpinguare il collettivo a disposizione di mister Rufini inoltre si è aggiunto il giovane difensore centrale classe 2002 Modou Gueye, alla prima esperienza in Italia ma già da qualche tempo in prova tra le fila dei nerazzurri e subito convocato dal tecnico per questo importantissimo match.

L’incontro tra Bisceglie e Virtus Matino sarà diretto da Lorenzo Vacca di Saronno, coadiuvato dalla coppia di assistenti marchigiana formata da Massimiliano Moretti di San Benedetto del Tronto e Zef Preci di Macerata. (FOTO: A.S. BISCEGLIE CALCIO)