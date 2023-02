Bisceglie a Molfetta senza i suoi tifosi, Unione Calcio ospita il Real Siti

L’ultima domenica del mese di Febbraio ha in programma due partite insidiose per Bisceglie ed Unione Calcio che scenderanno in campo per disputare la ventesima giornata del campionato di Eccellenza Pugliese girone A.

Alle 12.00, toccherà ai nerazzurri di Passiatore di scena al “Paolo Poli” di Molfetta per affrontare il Borgorosso Molfetta. L’obiettivo del Bisceglie è di consolidare la seconda posizione in classifica (il Manfredonia ha battuto nel recupero per 5-0 il Foggia Incedit) e sperare in buone notizie da San Severo con i sipontini impegnati contro i giallogranata. I molfettesi sono reduci dalla vittoria esterna per 3-0 sulla Vigor Trani e non si aggiudicano un incontro dinanzi al proprio pubblico dall’undicesimo turno (Borgorosso – San Severo 4-1). Il Bisceglie invece, è la squadra che ha conquistato più affermazioni esterne. Di fronte il terzo ed il quarto miglior attacco. Nerazzurri a segno in 38 occasioni contro le 37 dei ragazzi allenati da Carlucci. Nel match d’andata, i biancorossi si imposero per 1-0 con il sigillo di Ventura al 90′.Giorgio Caldararo di Lecce è l’arbitro designato per il match e sarà affiancato da Gabriele Lovecchio di Brindisi e Giuseppe Dellaquila di Barletta. Alla gara non potranno assistere i sostenitori nerazzurri a seguito di disposizione della Prefettura di Bari ricevuta nella mattinata di venerdì. L’incontro sarà trasmesso in diretta streaming sulla pagina Facebook del Bisceglie Calcio con inizio alle ore 11,55. La società nerazzurra ringrazia la dirigenza del Borgorosso per il permesso accordato.

Alle 15 invece, al “Di Liddo” sarà il turno dell’Unione Calcio che se la vedrà con il Real Siti. Gli azzurri di Rumma vanno a caccia del riscatto dopo il capitombolo maturato nell’ultimo turno con l’Unione Sportiva Mola. Stessa cosa per la compagine garganica reduce dal ko contro il San Severo. Una gara aperta ad ogni risultato con gli azzurri che puntano a consolidare la quinta posizione mentre, il Real Siti, per scalare posizioni in graduatoria. Sarà una sfida tra i due attaccanti più prolifici del girone A. Alexis Ramos a segno con 14 gol e capocannoniere del girone contro Alessandro Amoroso a segno in 11 occasioni così come Pasquale Trotta. L’attaccante azzurro ed il giocatore del Canosa occupano la seconda posizione in classifica. Le due squadre hanno 4 punti di differenza (l’Unione ne ha 28, la squadra ospite 24). La gara sarà diretta da Pasquale Caldarulo di Bari coadiuvato da Pasquale Torre e Andrea Vitobello di Barletta.