Nuova trasferta per la Diaz, Cinco ospita la capolista, Nettuno contro Eraclio

Il penultimo weekend del mese di Novembre ha in programma tre gare tutte da vivere per le compagini biscegliesi Diaz, Futbol Cinco e Nettuno che scenderanno in campo sabato 18 alle ore 16.00.

La compagine di mister Di Chiano mette nel mirino il sesto successo consecutivo in altrettante gare di campionato contro il Castellana nel match in programma al “Pala Lagravinese” di Sammichele di Bari. Una gara aperta ad ogni risultato considerato che la squadra locale è reduce dal ko esterno con il Senise e punta a proseguire l’imbattibilità casalinga. Statistiche alla mano, tra le due contendenti vi sono sette punti di differenza (la Diaz ne ha 15 contro gli 8 del Castellana). I biscegliesi detengono il quarto miglior attacco del girone con 20 reti e la seconda miglior difesa con 10 gol al passivo. La squadra barese invece è andata a segno in 15 occasioni (di cui 9 portano la firma di Chiantera) e subito 11 marcature. La partita sarà diretta da Pierpaolo Calenzo di Formia affiancato da Leonardo Pio Dattoli di Roma 1. Crono: Gaetano Marvulli di Bari.

Provare lo sgambetto alla capolista. E’ questo l’obiettivo del Futbol Cinco che ospita al “Pala Cosmai” l’Aradeo calcio a 5 nel turno numero 11 del massimo torneo regionale. Sulla carta l’esito sarebbe scontato considerando che si affrontano la prima e l’ultima della classe ma i nerazzurri cercheranno di interrompere la serie negativa di risultati. I punti di distacco tra le due compagini sono 23 e, analizzando i dati, l’Aradeo detiene il miglior attacco ed il secondo reparto difensivo meno perforato con 29 reti subite (meglio solo il Futsal Barletta) invece il Cinco ha la peggior difesa del girone con 56 gol al passivo. La squadra salentina ha siglato sinora 62 marcature di cui 20 portano la firma di Carbone e 18 da Nefari che sono rispettivamente al primo e secondo posto della classifica marcatori. Non saranno dell’incontro Cosmai, Sinigaglia e Uva appiedati dal Giudice Sportivo. Futbol Cinco – Aradeo sarà diretta da Gabriele Talucci di Taranto coadiuvato da Nicolò De Nicolo di Molfetta.

Chiude il programma il Nettuno di scena al “Mario Borgia” di Barletta per affrontare l’Eraclio nel sesto incontro del campionato serie C2 girone A. Biancazzurri a caccia del secondo successo consecutivo in campionato. La compagine barlettana, che ha riposato nell’ultimo turno, punta al riscatto dopo il ko interno con la Soccer Altamura. Enzo Emanuele Caposeno è l’arbitro designato per l’incontro.