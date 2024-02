Nuova spedizione salentina per la Ginnastica Ritmica Iris

Sarà ancora una volta il Pala Olimpia di Galatina ad ospitare la seconda prova regionale del Torneo Gold Italia e del Campionato di Squadra Allieve Gold, prevista per domenica 11 febbraio a partire dalle ore 9 ed organizzata dalla società salentina ASD GalaGym.

A scendere in pedana per l’Iris in questa seconda prova regionale saranno le biscegliesi Irene Porcelli (Allieva 2), Emma Di Liddo (Junior 2), Cristina Bianco (Junior 3) e Arianna De Feudis (Senior), la giovinazzese Irene Carbonara (Senior), la capursese Flavia Cassano, la barlettana Raffaella Caporusso e la salentina Giorgia Maruccia (Junior 1), la molfettese Anna De Candia (Junior 3), e la bitontina Silvana De Santis (Senior).

Il team in partenza per la seconda prova del Torneo Gold sarà guidato dalle istruttrici Maddalena Carrieri e Dalila Losito.