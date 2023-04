Morto a 50 anni Mimmo Cecere, ha vestito la maglia del Bisceglie Calcio

Lutto nel mondo del calcio. Ieri, 2 aprile, è morto all’età di 50 anni Domenico Cecere, calciatore che in carriera ha vestito la maglia del Bisceglie Calcio.

Mimmo Cecere è deceduto a causa di un infarto fulminante che non ha gli ha dato scampo con i soccorsi che seppur immediati sono risultati vani.

Portiere di talento e personalità, Cecere ha vestito la maglia del Bisceglie Calcio nella stagione 1996/97 in Serie C2. Una stagione da protagonista per l’estremo difensore, nativo di Caserta, che contribuì in quella stagione ad uno dei migliori piazzamenti in categoria nella storia del club stellato.