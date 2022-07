Mercato Lions Basket Bisceglie, rinnova anche l’esperto Dip

Nuova conferma in casa Lions che continuano la definizione del roster per la prossima stagione in Serie B annunciando il rinnovo di una pedina esperta e carismatica, entrata nel cuore dei tifosi.

Resta infatti a Bisceglie il lungo d’origine argentina classe 1984 Marcelo Dip, reduce da un’annata molto positiva conclusa con 9.3 punti, 4.5 rimbalzi, 1.6 assist e il 79% ai liberi in circa 27 minuti di media a partita. Autentico punto di riferimento dei nerazzurri nello scorso campionato, Dip è pronto ad aiutare nuovamente i compagni di squadra più giovani grazie alla sua sconfinata esperienza maturata nel corso di una lunga carriera lungo tutta la penisola con la maglia, tra le altre, di Livorno, Reggio Calabria, Montegranaro ed Eurobasket Roma. Coach Nunzi ritrova così un giocatore chiave per le proprie rotazioni che, al di là delle statistiche, offre una qualità ed un carisma fuori dal comune nei momenti cruciali delle partite.

Salgano così ad otto le ufficializzazioni da parte della società in vista del prossimo torneo di Serie B equamente distribuite tra nuovi acquisti (Bini, Borsato, Chiti e Pieri) e riconfermati (allo stesso Dip infatti si aggiungono Dron, Vavoli e capitan Dri). (FOTO: UFFICIO STAMPA LIONS BASKET BISCEGLIE)