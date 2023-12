Match insidioso per Star Volley, al PalaDolmen arriva San Giorgio del Sannio

Decimo appuntamento in campionato da prendere con le pinze per la Star Volley Bisceglie che, sabato pomeriggio alle ore 19, riceve al PalaDolmen le campane del San Giorgio del Sannio in un match davvero insidioso.

Le nerofucsia di coach Giunta puntano al successo per consolidare il primato in classifica ma si trovano dinanzi ad una formazione molto valida per la categoria che, a dispetto della pesante sconfitta casalinga patita contro Cerignola lo scorso weekend, ha saputo fin qui conquistare 16 punti con uno score di cinque vittorie e quattro sconfitte. Nella compagine campane sono da tenere assolutamente d’occhio l’esperta Angelica Gentili, la laterale Fortuna Castellano assieme alla palleggiatrice Francesca Spigarolo e all’opposto classe 1991 Antonietta Colella. Il gruppo biscegliese, però, si è allenato con grande dedizione e concentrazione in settimana per non lasciare nulla al caso e prolungare la propria striscia positiva, consapevole delle insidie della sfida ma anche dei mezzi a propria disposizione.

La gara tra Star Volley Bisceglie e San Giorgio del Sannio, visibile anche in diretta streaming sulla pagina Facebook del sodalizio nerofucsia, sarà diretta dagli arbitri Bianca Monti e Jacopo Maria Lisena. (FOTO: CRISTINA PELLEGRINI)