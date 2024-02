Madaglie di bronzo per i karateka biscegliesi in gara a Noicattaro

Arrivano medaglie da parte dei karateka biscegliesi impegnati nello scorso weekend al PalaPertini di Noicattaro per il Gran Premio Giovanissimi.

Tra gli atleti agli ordini del M° Francesco Simone brillano le medaglie di bronzo conquistate da Irene Bombini, Aurora Mastrapasqua, Dalila Troilo e Athena Carelli.

Un risultato di valore in un contesto, come quello in terra barese, che vedeva oltre 250 atleti in gara. Alla manifestazione hanno preso parte gli esordienti Ester Siciliani, Christian Minafra, Grazia Lopopolo, gli Under 14 Antonio Lettini, Margot Siciliani, Vincenzo Di Benedetto, Leon D’Addato e Giuseppe Randolfi. Spazio anche agli Under 12 Eros Di Benedetto, Maria Donata D’Addato, Giordana Capasso, Veronica Di Terlizzi, Christian Porcelli e Michele Viesti.