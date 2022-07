Luzzi prima conferma nel roster 2022/23 di Sportilia Volley, “Non vedo l’ora di tornare in campo”

È Laura Luzzi ad inaugurare il capitolo relativo alla costruzione del roster 2022/23 in casa Sportilia Volley Bisceglie.

Quinta stagione consecutiva nella città dei Dolmen per Luzzi, ormai punto di riferimento in squadra. Per il libero classe 1993, così come per tutto l’ambiente, sarà il secondo anno in B2, “Sono felicissima di poter continuare il mio percorso con Sportilia – esordisce Luzzi – . Non vedo l’ora di tornare in campo e di ritrovare le mie compagne di squadra con la speranza di affrontare il campionato facendo leva sulla medesima grinta e sulla fame di vittoria che abbiamo evidenziato nella seconda parte della scorsa stagione. Siamo consapevoli che il livello potrebbe essere più alto, ma tale aspetto ci servirà da stimolo per lavorare e per crescere in palestra fin dalla preparazione, tutte unite per lo stesso obiettivo. Qui a Bisceglie mi sento davvero a casa, ho ancora tanta voglia di mettermi in gioco e di migliorare insieme al resto della squadra”.