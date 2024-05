Motoraduno in arrivo a Bisceglie, ospite il campione di Moto3 Tatsuki Suzuki

Motoraduno in arrivo a Bisceglie, più precisamente in programma sabato 4 maggio, quando, a partire dalle 17, in zona San Martino (area mercatale), prenderà il via l’evento che coinvolgerà tantissimi appassionati di motori della zona e non, dove saranno presenti diversi enti, esperti del settore, che garantiranno l’intrattenimento e l’informazione durante la giornata; con il tutto che si chiuderà in serata attorno alla mezzanotte.

L’evento, il più grande motoraduno in area, è stato organizzato con la collaborazione tra il negozio “Dueruotestore” di Trani, i gruppi motociclistici Gentlebikers Club, Giro in Moto Puglia, Team Bari e Diavoletto Bike; l’associazione Terra e Libertà Onluse gode del patrocinio del Comune di Bisceglie. L’evento sarà promosso dal colosso di abbigliamento motociclistico Dainese, da caschi AGV, Momo Design e da Scarpe TCX, che incontrerà i biker per parlare della sicurezza in strada; ci sarà anche un estrazione il cui ricavato andrà in beneficienza al poliambulatorio “Il Buon Samaritano-EPASS“. Ad accompagnare il tutto con un po’ di musica sarà presente Ritmo 80 e dulcis in fundo sarà presente anche un pilota del Motomondiale, ovvero Tatsuki Suzuki, attualmente al 5° posto in Moto3.