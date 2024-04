Playout, i Lions Bisceglie si prendono Gara 1 contro Vicenza

I Lions Bisceglie si prendono Gara 1 playout contro Vicenza, sfruttando il fattore campo e un PalaDolmen gremito, in occasione dell’eccezionale ingresso gratuito, portandosi avanti nella serie e muovendo un passo concreto per la salvezza in Serie B Nazionale Old Wild West.

Buona la prima in post season per i ragazzi di coach Origlio, a cui non tremano le gambe nella prima gara da dentro o fuori della stagione; difatti i nerazzurri partono con un sorprendente 18-8 iniziale, che è una grande dichiarazione di intenti. L’attacco dei padroni di casa risulta essere molto prolifico, con ben 44 punti nel primo tempo, e contribuisce a rispedire indietro tutte le avances ospiti di ricucire il risultato; ricacciando sul -6 all’intervallo, dopo diverse occasioni in cui i veneti erano rientrati entro un possesso di svantaggio.

I Lions Bisceglie sono stati poi bravi a gestire il vantaggio nel secondo tempo, riproponendo il copione del primo, con Vicenza pronta a ricucire e i nerazzurri altrettanto pronti a ristabilire il vantaggio; dilagando nel finale e vincendo per 74-66.