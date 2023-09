L’Unione Calcio va a caccia della qualificazione sul campo del Borgorosso Molfetta

Amministrare il doppio vantaggio e conquistare l’accesso al secondo turno della Coppa Italia di categoria. Questo l’obiettivo dell’Unione Calcio Bisceglie per certificare ancor di più uno splendido inizio di stagione.

Oggi pomeriggio alle ore 15, infatti, gli azzurri si recano sul campo del Borgorosso Molfetta forti del 2-0 maturato nel match d’andata in virtù delle reti messe a segno da Di Pierro e Amoroso. Fondamentale per i ragazzi di mister Monopoli non pensare di aver già in tasca il pass per il turno successivo in quanto i molfettesi non vogliono lasciare nulla di intentato e hanno dimostrato le proprie qualità, in particolare nella gara di campionato disputata domenica sul campo dell’ostico Canosa e terminata 0-0. I padroni di casa, dunque, vanno a caccia del primo gol ufficiale della stagione ed è importante per il collettivo biscegliese evitare che ciò avvenga nei primi minuti di gioco per non riaprire immediatamente il discorso qualificazione.

L’arbitro designato per l’incontro è Marco Dario Saponaro di Foggia coadiuvato dagli assistenti Alessandro Laquintana e Francesco Gioia, anch’essi provenienti da Foggia. (FOTO: MARCELLO PAPAGNI)