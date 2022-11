L’Unione Calcio Bisceglie si arrende alla doppietta di Conticchio / CLASSIFICA

Due disattenzioni su azione d’angolo sono fatali all’Unione Calcio Bisceglie che nell’anticipo del sabato dell’undicesimo turno del campionato di Eccellenza si arrende alla capolista Manfredonia con il punteggio di 2-0.

Gli azzurri di mister Rumma non costruiscono molto nell’arco dei novanta minuti ma giocano una partita molto accorta in fase difensiva pagando a caro prezzo due errori in marcatura nella fase conclusiva della prima frazione di gioco. Per tutto il primo tempo, infatti, i sipontini pur avendo in mano il pallino del gioco faticano ad affacciarsi con pericolosità dalle parti di Lullo ma al 38’ sfruttano al meglio l’occasione per passare in vantaggio. Angolo dalla destra battuto da Achik, la spizzata di Morra favorisce l’inserimento sul secondo palo di Conticchio che da pochi passi mette in rete sbloccando la contesa. L’Unione prova a riorganizzarsi immediatamente ma nel primo dei quattro minuti di recupero concessi dal direttore di gara subisce il gol del raddoppio ancora con Conticchio. L’azione è la fotocopia di quanto accaduto otto minuti prima con il calciatore dal Manfredonia che è ancora una volta il più lesto di tutti a girare in rete un angolo battuto dalla destra dall’esperto Biason. Al rientro in campo per la ripresa, la capolista fa valere le proprie qualità e gestisce con autorevolezza la partita spegnendo progressivamente, con il passare dei minuti, le velleità degli ospiti. Il campo appesantito dalla pioggia e la girandola di sostituzioni operate dai due tecnici non favoriscono molto lo spettacolo nel segmento finale della sfida anche se all’88’ i foggiani sfiorano il tris colpendo un palo con Turitto.

In attesa dei match programmati per domani, l’Unione Calcio resta ferma a quota 15 punti in classifica in coabitazione con il Borgorosso Molfetta. Il Manfredonia, invece, si porta momentaneamente da sola al comando della graduatoria con 26 punti, a +3 sul Corato e a +5 sul Bisceglie. Proprio i nerazzurri saranno l’avversario dei ragazzi di mister Rumma nel prossimo turno, in programma domenica 4 dicembre, quando andrà in scena un derby cittadino dal profumo di storia. (FOTO: MARCELLO PAPAGNI)

