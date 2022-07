L’under Pieri scelto per irrobustire il pacchetto dei lunghi in casa Lions Bisceglie

L’under Marco Pieri farà parte del roster dei Lions Bisceglie per la stagione 2021-2022. Il pivot triestino classe 2002 (208 cm per 105 kg) è stato scelto dal club nerazzurro per irrobustire il pacchetto dei lunghi.

Cresciuto nel settore giovanile della Pallacanestro Trieste e ritenuto fra i migliori prospetti a livello nazionale al punto da rientrare nel giro azzurro, Pieri nell’ultima annata ha fatto parte del team di Udine in Serie A2, conquistando la Coppa Italia e raggiungendo la finalissima per la promozione nel massimo campionato.

Bisceglie sarà una tappa significativa per la carriera di Pieri, consapevole della necessità di concedergli minuti per proseguire nel percorso di maturazione.

Con l’ufficializzazione di Marco Pieri è salito a sette il numero di componenti del roster nerazzurro già svelati per la prossima stagione. Il pivot si aggiunge ai tre riconfermati (il capitano Filiberto Dri, il playmaker Gabriel Dron e l’ala Davide Vavoli) ed agli altri tre volti nuovi Matteo Bini, Stefano Borsato e Raphael Chiti.