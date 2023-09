LudoBike e Avis Cicloamatori impegnate in notturna per la “Settimana dello Sport”

LudoBike Racing e l’associazione Avis Cicloamatori sono state impegnate in notturna per la seconda volta in poche settimane.

Questa volta l’incontro di giovedì 28 settembre a Piazza San Francesco è stato volto ad una biciclettata tra vigneti e oliveti dell’agro nostrano, in un evento di promozione del territorio e dello sport, essendo la settimana corrente la “Settimana Europea dello Sport”.

Il presidente di LudoBike, Piero Loconsolo, si dice soddisfatto “La nostra associazione si rivolge principalmente ai bambini e ragazzi dai 5 ai 16 anni, ma eventi come questi offrono la possibilità di ampliare il campo d’azione a gente di qualsiasi età”. Sulla stessa linea Il vice presidente di Avis Cicloamatori, Mario Catalano, Giornate come queste sono utili per diffondere la passione per lo sport,in questo caso la bicicletta. Dopo il successo della “Prima Notturna tra i Casali”,un numero ancora maggiore di persone si è avvicinato alle nostre associazioni per chiedere informazioni sui prossimi eventi e di questo non possiamo che essere felici perché significa che stiamo andando nella giusta direzione”.