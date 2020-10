Lo stadio Ventura apre ai tifosi in vista di Bisceglie-Palermo / DETTAGLI

Una buona notizia per i tifosi del Bisceglie Calcio giunge dal club stellato che nelle scorse ore ha comunicato la possibilità di poter accedere allo stadio “Gustavo Ventura” per vedere il match di campionato contro il Palermo, previsto per domenica 18 ottobre alle ore 15.

All’incontro, nel rispetto del Dpcm del 13 ottobre che regolamenta la presenza di spettatori negli impianti sportivi con una percentuale massima di riempimento del 15% rispetto alla capienza totale, potranno assistere 305 spettatori.

I biglietti sono acquistabili da Bar San Giuseppe (via Giovanni Bovio, 189), al costo di 13 euro (più prevendita) per la gradinata e 25 euro (più prevendita) per la tribuna. Il club informa, inoltre, che “Coloro che accederanno all’impianto sportivo dovranno obbligatoriamente presentare l’autocertificazione o scaricare l’App Immuni. La dimostrazione dell’avvenuta attivazione dell’applicazione, su specifico controllo degli steward in servizio, sostituisce l’autocertificazione. Obbligatorio l’utilizzo della mascherina che dovrà essere indossata per tutto il tempo di permanenza al “Ventura”. Le sedute consentite saranno distanziate di due seggiolini”. E’ possibile scaricare il modulo dell’autocertificazione anche al link: https://www.asbiscegliecalcio.it/…/AUTOCERTIFICAZIONE…

Bisceglie Calcio che ha inoltre ufficializzato l’ingaggio di Errico Altobello, difensore classe 1990 nativo di Cava de Tirreni. Un rinforzo importante per mister Bucaro con Errico, ex Bari, Vibonese, Taranto, Teramo, Lucchese e Parma, che va a completare il pacchetto dei centrali di difesa in vista di una prima parte di campionato che vedrà i neroazzurro stellati impegnati con continuità tra gare in calendario e quella da recuperare.