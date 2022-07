Sportilia Volley: conferma Di Reda, saluta Todisco, definite le avversarie del girone

Prosegue il matrimonio tra Sportilia Volley e Mariangela Di Reda. Il sodalizio biscegliese infatti, conferma la centrale classe 1986 che indosserà la maglia biancazzurra per il quinto anno di fila (il secondo consecutivo in B2).

“Sono entusiasta e pronta per ricominciare – afferma Di Reda – . Cercherò di dare sempre il meglio di me puntando a imparare, migliorare e crescere ancora, nello sport come nella vita. Nello scorso torneo di B2 abbiamo potuto constatare ancora una volta che attraverso il massimo impegno i risultati si raggiungono e sono gratificanti. Sicuramente dalla nuova stagione mi aspetto un livello tecnico superiore, ma sono altrettanto convinta che lavorando tutti insieme verso un unico obiettivo saremo in grado di superare le varie sfide che si presenteranno”.

Saluta invece l’opposto mancina Antonella Todisco che lascia infatti il volley giocato per esigenze lavorative inconciliabili con l’attività agonistica.

La Fipav infine, ha ufficializzato la composizione dei gironi del campionato di serie B2. Inserita nel gruppo “L”, formato da 14 squadre. Sportilia se la vedrà con 9 pugliesi (Adriatica Trani, Fasano, FLV Cerignola, Cutrofiano, Castellaneta, Pallavolo Cerignola, Primadonna Bari, Star Volley Bisceglie, Mesagne), 3 compagini abruzzesi (Teramo, Pallavolo Teatina e Pescara 3) e la molisana Isernia. Il campionato inizierà nel weekend di sabato 8 e domenica 9 ottobre.

Foto: Ufficio stampa Sportilia Volley