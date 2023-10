Lions a caccia della prima vittoria contro Imola

Lions a caccia della prima vittoria, la palla a due del PalaDolmen, in programma per le 18:00 di oggi, 15 ottobre, rappresenta l’occasione per risollevarsi da un inizio di stagione sfortunato e poco esaltante, cercando la prima vittoria stagionale contro la Andrea Costa Imola.

I ragazzi di coach Fabbri sono reduci da tre sconfitte in altrettante partite di campionato, col punto esclamativo del KO interno con Fabriano di giovedì scorso; e cercano un risultato per rianimare un ambiente arrabbiato per i risultati, che sono sempre mancati, a fronte di una squadra che invece ha sempre messo in campo una prestazione corale di livello.

Gli avversari hanno un record di 1-2, si sono sbloccati in settimana con una vittoria interna con Padova; e sono allenati da coach Di Paolantonio, che ha a disposizione un roster molto forte sugli esterni, che vanta di giocatori come Drocker, il play figlio d’arte Fazzi e Lukas Aukstikalnis, tiratore micidiale dalla lunga distanza e finora miglior realizzatore della squadra con una media di 15.3 punti per gara.

Lions a caccia della prima vittoria nella domenica del Paladolmen, che sarà diretta da Elia Scaramellini di Colli al Metauro (Pesaro e Urbino) e Angelo Iaia di Brindisi. Il tavolo degli ufficiali sarà composto da Vanessa De Rinaldis di Lecce (segnapunti), Ciro De Angelis di Lecce (cronometrista) e Luigi Serrano di Monteroni (addetto ai 24”).