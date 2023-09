Lions Bisceglie, segnali incoraggianti nel test amichevole vinto con Sant’Antimo

Ottima uscita quella in Campania per i Lions Bisceglie che, sul parquet di Sant’Antimo, escono vincitori 80-52 e diversi segnali incoraggianti in vista dell’inizio del campionato di Serie B nazionale.

Prosegue il cammino di avvicinamento all’inizio del campionato e, benché sia un’amichevole, la prestazione di Benevento è un ulteriore conferma, dopo quella sfortunata della Supercoppa di Ruvo. La squadra di Coach Fabbri ha saputo ben sopperire all’assenza di Janko Cepic, riuscendo a chiudere con un parziale positivo tre quarti su quattro (25-12, 18-12, 26-12, ndr); cedendo il passo solo nel secondo quarto (dove la squadra di Coach Gandini si è imposta per 11-18). Il +28 e la grande prestazione non devono far scaldare troppo gli entusiasmi della piazza essendo un’amichevole, ma la dimostrazione, soprattutto per quanto riguarda la condizione fisica, per nulla scontata in questa fase della stagione, è stata incoraggiante e permette di guardare alla stagione alle porte con ottimismo. Martedì la squadra riprenderà con la sessione di allenamenti, che culminerà con una nuova amichevole al PalaCarrassi di Bari contro la Dinamo Brindisi, quando lo staff medico spera di poter dare l’ok per il ritorno in quintetto di Cepic.