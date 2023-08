Lions Bisceglie pronto per il raduno aperto ai tifosi, poi subito al lavoro

Cambia la categoria ma non mutano le tradizioni. Domenica 20 agosto, al PalaDolmen dalle ore 19, raduno aperto al pubblico in cui i componenti della squadra e dello staff tecnico dei Lions Bisceglie.

Una festa inaugurale dell’annata 2023-2024, nella quale la famiglia Lions dovrà affrontare e superare le insidie del nuovo livello, il campionato di Serie B nazionale, oltre che porre ulteriori e solide basi per lo sviluppo del vivaio. In questa direzione vanno gli inserimenti di quattro giovanissimi cestisti, tre dei quali di proprietà, che completeranno l’organico a disposizione di coach Enrico Fabbri: l’ala forte Domenico Santoro, classe 2005 (198 cm); l’ala Riccardo Guadagno del 2006 (193 cm); la guardia-ala Leonardo D’Orsi, del 2007 (190 cm); il play-guardia Alessandro Lanotte, nato nel 2006 (190 cm) e in prestito dal Basket Corato.

Primo impegno ufficiale della stagione, fissato per sabato 9 settembre quando i Lions renderanno visita alla Pallacanestro Ruvo sul parquet del palasport di viale Colombo per la gara unica del primo turno di Supercoppa. Il torneo di B nazionale avrà inizio invece domenica 1° ottobre e si riproporrà la sfida contro Ruvo, stavolta a Bisceglie e con i due punti in palio.