Lions Bisceglie, derby con Ruvo per la Supercoppa 2023

Lega Nazionale Pallacanestro rende noti accoppiamenti, calendario e formula di svolgimento della Supercoppa Lnp Old Wild West 2023, relativa alle formazioni iscritte al campionato di Serie B Nazionale.

Le 36 squadre della Serie B Nazionale 2023/24 sono inserite in un tabellone, con turni in gara unica, ad eliminazione diretta. La squadra con migliore posizione, in riferimento alla stagione 2022/23, gioca ogni turno in casa.

Nel primo turno le squadre vengono ridotte da 36 a 18, nel secondo turno da 18 a 9. Al termine del secondo turno la squadra, tra le 9 vincitrici, con la peggior differenza canestri (punti fatti – punti subiti) riguardo alle gare dei primi due turni, viene eliminata: restano quindi 8 squadre.

Si disputano poi i quarti di finale, sempre in gara unica; le 4 vincenti accedono alla Final Four, in sede da stabilire.

CALENDARIO

Primo turno: sabato 9 settembre

Secondo turno: mercoledì 13 settembre

Quarti di finale: domenica 17 settembre

Final Four: sabato 23 e domenica 24 settembre

PRIMO TURNO – ACCOPPIAMENTI